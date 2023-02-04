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Забытая еда на гриле спровоцировала эвакуацию людей из ТЦ в Воронеже

Происшествия
Забытая еда на гриле спровоцировала эвакуацию людей из ТЦ в Воронеже

В Воронеже утром прошла эвакуация персонала и посетителей торгового центра «Галереи Чижова». Причиной стало задымление в кафе, которое активировало пожарные датчики.

В дальнейшем выяснилось, что никакого пожара в ТЦ не произошло. Дым повалил из кафе, потому что повар забыл еду на гриле. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

Ранее пожар произошел в Шлиссельбурге. Возгорание было зарегистрировано в деревянном двухэтажном доме. Жертвами пожара стали 46-летний мужчина и 75-летняя пенсионерка.
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