Забытая еда на гриле спровоцировала эвакуацию людей из ТЦ в Воронеже

В Воронеже утром прошла эвакуация персонала и посетителей торгового центра «Галереи Чижова». Причиной стало задымление в кафе, которое активировало пожарные датчики.
В дальнейшем выяснилось, что никакого пожара в ТЦ не произошло. Дым повалил из кафе, потому что повар забыл еду на гриле. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.
Ранее пожар произошел в Шлиссельбурге. Возгорание было зарегистрировано в деревянном двухэтажном доме. Жертвами пожара стали 46-летний мужчина и 75-летняя пенсионерка.