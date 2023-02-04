RMF24: Байден в скором времени посетит Польшу

Ранее стало известно о планах госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Китай и переговорить с лидером республики Си Цзиньпином. Однако поездку отменили из-за аэростата, который обнаружили над штатом Монтана. Аппарат прилетел из Китая, что подтвердили в Пекине. Он использовался в исследовательских целях. Однако США не хотят этому верить.