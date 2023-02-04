RMF24: Байден в скором времени посетит Польшу

Дата визита президента США Джо Байдена в Польшу пока не согласована. Такую информацию распространил глава управления международной политики канцелярии лидера республики Мартин Пшидач.
По словам польского политика, американский президент в скором времени посетит Варшаву. Сам Пшидач также сейчас находится с рабочим визитом в Вашингтоне, рассказали в издании RMF24.
«Мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед», — говорится в комментарии представителя Польши.
Ранее стало известно о планах госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Китай и переговорить с лидером республики Си Цзиньпином. Однако поездку отменили из-за аэростата, который обнаружили над штатом Монтана. Аппарат прилетел из Китая, что подтвердили в Пекине. Он использовался в исследовательских целях. Однако США не хотят этому верить.