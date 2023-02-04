Собянин анонсировал появление поездов с беспилотным управлением в метро Москвы

Работа над созданием транспорта уже ведется. Ожидается, что поезда метро следующего поколения выйдут на линии московского метро уже с 2026 года. Они будут вмещать больше пассажиров и оснащены рекордно широкими дверями, при этом внутри пассажиры смогут насладиться тишиной и комфортом.