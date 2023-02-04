Собянин анонсировал появление поездов с беспилотным управлением в метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах внедрить беспилотное управление в поездах метро нового поколения.
Работа над созданием транспорта уже ведется. Ожидается, что поезда метро следующего поколения выйдут на линии московского метро уже с 2026 года. Они будут вмещать больше пассажиров и оснащены рекордно широкими дверями, при этом внутри пассажиры смогут насладиться тишиной и комфортом.
«Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», — подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале.
В 2023 году в метро появятся около 300 новейших вагонов «Москва-2020», добавил градоначальник. При производстве составов использовалось более 90% комплектующих отечественного производства.