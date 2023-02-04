Российские артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в промзоне Херсона

Российские военные нанесли удар по скоплению военной техники Вооруженных сил Украины в одной их промышленных зон Херсона. Об этом корреспондентам РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что в результате удара российских артиллеристов было уничтожено семь украинских военнослужащих, реактивная система залпового огня и четыре единицы другой военной техники.
Кроме того, ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в селе Понятовка на правом берегу Днепра под Херсоном. В результате удара российских военных было уничтожено десять украинских националистов и четыре единицы автомобильной техники.