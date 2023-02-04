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СК предъявил обвинение двум фигурантам дела о падении воздушного шара на деревья в Сочи

Происшествия
СК предъявил обвинение двум фигурантам дела о падении воздушного шара на деревья в Сочи

Следователи предъявили обвинение двум жителям Сочи по факту падения воздушного шара с пассажирами в горах курортного города, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Суд вынес решение отправить одного фигуранта под домашний арест, второй дал подписку о невыезде.

Инцидент произошел 21 января в горах Сочи. Воздушный шар с четырьмя пассажирами совершил экстренную посадку. Установлено, что управляющий судном не имел свидетельства на полеты на аэростате. Он допустил падение воздушного шара на деревья.

Спасатели нашли потерпевших лишь спустя несколько часов. Люди покинули шар и ушли в неизвестном направлении. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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