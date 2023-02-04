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Голикова: число зарегистрированных безработных в России сократилось до 548 тысяч человек

Экономика
Голикова: число зарегистрированных безработных в России сократилось до 548 тысяч человек

Число зарегистрированных безработных граждан в России достигло 548 тысяч человек, и это на 16 тысяч меньше, чем фиксировалось в начале текущего года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По ее словам, власти продолжают активную работу по содействию предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в подборе кадров. Кроме того, наблюдается сокращение количества персонала, находящегося в простое и числа россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели.

В регионах также принимают нормативно-правовые акты, направленные на реализацию мер поддержки рынка труда. Так, девять российских субъектов уже подали заявки на финансирование временных работ, еще десять — общественных работ.
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