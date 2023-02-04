Голикова: число зарегистрированных безработных в России сократилось до 548 тысяч человек

Число зарегистрированных безработных граждан в России достигло 548 тысяч человек, и это на 16 тысяч меньше, чем фиксировалось в начале текущего года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.