Пластический хирург Гогиберидзе объяснил, как легко устранить первые признаки старения

Специалист посоветовал начать путь к омоложению с блефаропластики. Эта процедура поможет убрать нависшие веки, мешки и синяки под глазами, а также мимические морщины. Хирург также указал на эффективность липолифтинга — методику инъекций жировых клеток под кожу лица, шеи и кистей рук.