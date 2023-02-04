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Пластический хирург Гогиберидзе объяснил, как легко устранить первые признаки старения

Общество
Пластический хирург Гогиберидзе объяснил, как легко устранить первые признаки старения

Лучшие методы устранения первых признаков старения перечислил ведущий пластический хирург и основатель профильной клиники Отари Гогиберидзе.

Специалист посоветовал начать путь к омоложению с блефаропластики. Эта процедура поможет убрать нависшие веки, мешки и синяки под глазами, а также мимические морщины. Хирург также указал на эффективность липолифтинга — методику инъекций жировых клеток под кожу лица, шеи и кистей рук.

«Такие инъекции положительно влияют на процесс обмена веществ, приводят кожу в тонус и положительно сказываются на ее качестве — морщины и складки разглаживаются, кожа подтягивается», — приводит слова Гогиберидзе «Мослента».

Некоторые делают и инъекции ботокса, добавил врач. Процедура не поможет радикально решить проблему старения, однако позволит отсрочить появление первых признаков на срок до года. Хирург также напомнил, что все возрастные изменения кожа переживает к 50-55 годам.
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