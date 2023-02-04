Пластический хирург Гогиберидзе объяснил, как легко устранить первые признаки старения

Лучшие методы устранения первых признаков старения перечислил ведущий пластический хирург и основатель профильной клиники Отари Гогиберидзе.
Специалист посоветовал начать путь к омоложению с блефаропластики. Эта процедура поможет убрать нависшие веки, мешки и синяки под глазами, а также мимические морщины. Хирург также указал на эффективность липолифтинга — методику инъекций жировых клеток под кожу лица, шеи и кистей рук.
«Такие инъекции положительно влияют на процесс обмена веществ, приводят кожу в тонус и положительно сказываются на ее качестве — морщины и складки разглаживаются, кожа подтягивается», — приводит слова Гогиберидзе «Мослента».
Некоторые делают и инъекции ботокса, добавил врач. Процедура не поможет радикально решить проблему старения, однако позволит отсрочить появление первых признаков на срок до года. Хирург также напомнил, что все возрастные изменения кожа переживает к 50-55 годам.