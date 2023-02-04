Опубликованы фото дома Дженнифер Лопес, который она продает за 42,5 млн долларов

Певица и актриса Дженнифер Лопес выставила на продажу роскошный особняк, который находится в престижном районе Лос-Анджелеса. В Сети появились фото шикарного звездного дома, продающегося за 42,5 миллиона долларов.
Лопес приобрела особняк в экстравагантном французском стиле в 2016 году. Певица заплатила за элитный объект недвижимости в районе Бель-Эйр 28 миллионов долларов.
В выставленном на продажу доме актрисы девять спален и 13 ванных комнат. Гостиная оснащена камином, высокими потолками и дверями, позволяющими попасть на каменную террасу.
Также в особняке можно найти семейную комнату и игровую комнату с баром, из которой можно попасть на террасу с видом на бассейн. На нижнем уровне дома обустроен кинозал на 30 мест.
На втором этаже находятся кабинет, массажная и гостевая комнаты. В главном крыле расположились библиотека, гостиная и две гардеробные с выходом на террасу.
На территории особняка можно обнаружить отдельный гостевой домик, студию и спортзал. Также здесь есть амфитеатр на сотню мест, огород, развлекательный павильон, душ на открытом воздухе и собственное озеро с песчаным пляжем. Фотографии роскошного особняка Лопес опубликовало издание New York Post.