Немецкие депутаты возмутились из-за трат Шольца и Бербок на стилистов на фоне кризиса

Власти ФРГ вызывают все больше недовольства в кабмине и среди обычных немецких граждан. Причиной тому поддержка Киева со стороны Берлина. Не так давно Шольц согласился предоставить Украине немецкие танки, что вызвало возмущение не только в ФРГ, но и за пределами страны.