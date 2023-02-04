Канцлер Германии Олаф Шольц потратил на имидж порядка 40 000 евро. Средства выделяются из бюджета, рассказали в отчете кабмина ФРГ.
Немецкие депутаты возмутились из-за трат Шольца и главы МИД Германии Анналены Бербок на стилистов на фоне кризиса. Расходы дипломата на стилистов и дизайнеров составили около 135 000 евро. Согласно информации журналистов, это данные за 2022 год.
Германия испытывает экономический кризис. При этом «модники» в руководстве страны тратят бюджетные средства на внешний вид. Депутаты «Альтернативы для Германии» прошлись по Шольцу и Бербок за такие действия.
Власти ФРГ вызывают все больше недовольства в кабмине и среди обычных немецких граждан. Причиной тому поддержка Киева со стороны Берлина. Не так давно Шольц согласился предоставить Украине немецкие танки, что вызвало возмущение не только в ФРГ, но и за пределами страны.
Президент России Владимир Путин отметил, что Запад пытается втянуть Германию в новый конфликт с РФ. На эти слова отреагировали в Правительстве ФРГ. Представитель кабмина подчеркнул, что Берлин принял к сведению слова Путина.