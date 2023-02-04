Подозреваемый в убийстве жены петербургского священника объяснил мотив защитой возлюбленной

Напомним, что потерпевшая получила смертельный удар ножом в сердце, когда находилась в подъезде. Мужчина утверждает, что жертва ранее высказывала угрозы уволить ее сожительницу, которая работала в той же церкви. По словам подозреваемого, его возлюбленная нуждалась в деньгах на лечение.