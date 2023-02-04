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Подозреваемый в убийстве жены петербургского священника объяснил мотив защитой возлюбленной

Происшествия
Подозреваемый в убийстве жены петербургского священника объяснил мотив защитой возлюбленной

Правоохранители задержали 27-летнего продавца церковной лавки в Петербурге. Подозреваемый в убийстве заявил, что пошел на преступление, чтобы защитить свою возлюбленную, сообщило издание 78.ru.

Напомним, что потерпевшая получила смертельный удар ножом в сердце, когда находилась в подъезде. Мужчина утверждает, что жертва ранее высказывала угрозы уволить ее сожительницу, которая работала в той же церкви. По словам подозреваемого, его возлюбленная нуждалась в деньгах на лечение.

Подследственный также рассказал, что ранее сожительница дала в долг настоятелю 350 тысяч рублей. Деньги не были возвращены. Тогда продавец церковной лавки начал воровать. Разоблачить его удалось с помощью камер наблюдения. Именно после этого продавец решился на расправу.

Совершив убийство, он попросил друга вызвать для него такси, после чего поехал обратно на работу.
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