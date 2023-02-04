Звезды шоу-бизнеса посетили премьеру комедии «Свободные отношения» в Москве

Светская премьера комедийной мелодрамы режиссера Дмитрия Невзорова прошла в кинотеатре «Художественный» в столице, ее посетили звезды отечественного шоу-бизнеса и кино, после показа поделившиеся своими мнениями о свободе в семейных отношениях.
Романтическая картина рассказывает историю двух противоположностей — семейной пары Илоны и Артема, которых играют Аглая Тарасова и Борис Дергачев. Герои встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем поженились из-за незапланированной беременности девушки. Однако, спустя семь лет они понимают, что их быт превращается в рутину, а чувства куда-то совсем исчезли. Ради сына супруги решаются на рискованный шаг — предлагают дать друг другу немного свободы.
«Если это касается двух людей, никому не приносит вреда, и оба договорились об этом, то почему нет? Но если это одного устраивает а второго нет, то это фигня полная», — отметила актриса Настасья Самбурская.
Для актера Дмитрия Дюжева, который также пришел поддержать премьеру картины в кинотеатр «Художественный», подобные решения в обычной семейной жизни неприемлемы.
«Я воспитан в традиционной семье, с правилами мужчины и женщины, где главное — дети, где главное — семья, и думать о том, чтобы испортить отношения своей семьи, чтобы хоть каким-то образом причинить неприятность своей супруге — максимально не хочу этого, поэтому какие-то отношения могут только испортить то, что ты создавал много лет», — уверен он.
Однако последствия необычного эксперимента удивят не только главных героев, но и их друзей и знакомых, которых сыграли актрисы Анна Ардова и Анна Глаубэ, а также известный комик Илья Соболев, впервые снявшийся в полнометражном кино.
«Ощущения очень трепетные, я очень переживаю, не знаю, как это будет выглядеть, надеюсь, получится здорово», — поделился Соболев.
Продюсерами картины стали Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк. Режиссер и соавтор сценария – Дмитрий Невзоров, для которого фильм также стал полнометражным дебютом. Премьера комедийной мелодрамы в широком прокате состоится 8 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных.