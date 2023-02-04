Звезды шоу-бизнеса посетили премьеру комедии «Свободные отношения» в Москве

Романтическая картина рассказывает историю двух противоположностей — семейной пары Илоны и Артема, которых играют Аглая Тарасова и Борис Дергачев. Герои встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем поженились из-за незапланированной беременности девушки. Однако, спустя семь лет они понимают, что их быт превращается в рутину, а чувства куда-то совсем исчезли. Ради сына супруги решаются на рискованный шаг — предлагают дать друг другу немного свободы.