Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом военкорам РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что в результате удара ВС РФ было уничтожено десять украинских военнослужащих и четыре автомобиля. Еже шесть солдат ВСУ получили ранения различной тяжести.
Кроме этого, российские военные нанесли удар по расположению одной из частей ВСУ, дислоцированной в промзоне Херсона. В результате удара было уничтожено семь человек личного состава ВСУ, одна РСЗО и четыре единицы другой военной техники.