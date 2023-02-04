Директор Димы Билана высказался о влиянии санкций Канады на карьеру певца

Напомним, Канада внесла в санкционный список 38 физических и 16 юридических лиц из России. Западная страна утверждает, что они якобы распространяют «дезинформацию и пропаганду». Вместе с Биланом под санкции попали певцы Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал и другие артисты.