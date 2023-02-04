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Директор Димы Билана высказался о влиянии санкций Канады на карьеру певца

Общество
Директор Димы Билана высказался о влиянии санкций Канады на карьеру певца

Концертный директор певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал санкции, которые ввела Канада против артиста. По его словам, ограничения не повлияют на карьеру исполнителя.

Канада внесла в санкционный список сразу несколько российских артистов. Среди них оказался и Билан. Бушуев высказался о возможном влиянии этих ограничений на певца.

«Наверное, никак не повлияют на нашу концертную деятельность», — заявил директор артиста в комментарии РИА Новости.

Бушуев добавил, что Билан не собирался выступать в Канаде в ближайшее время.

Напомним, Канада внесла в санкционный список 38 физических и 16 юридических лиц из России. Западная страна утверждает, что они якобы распространяют «дезинформацию и пропаганду». Вместе с Биланом под санкции попали певцы Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал и другие артисты.
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