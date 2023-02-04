Венгрия заявила о риске дефицита нефтепродуктов в ЕС из-за санкций против России

Евросоюз может столкнуться с ростом цен и нехваткой нефтепродуктов из-за антироссийских санкций, вступающих в силу 5 февраля, предупредило министерство энергетики Венгрии.
Ведомство напомнило, что с воскресенья начнет действовать запрет на импорт и реэкспорт нефтепродуктов, произведенных в России, таких как бензин и дизельное топливо. Такая мера грозит обернуться их дефицитом, поскольку до сих пор половина потребностей ЕС в дизельном топливе покрывалась за счет поставок энергоресурса российского происхождения.
После введения санкций Европа вынуждена полагаться на альтернативные, но более отдаленные источники, такие как Индия, Ближний Восток и Китай. Это означает, что нефтепродукты оттуда могут быть гораздо более дорогие, что грозит нарушением безопасности поставок.