Лазурный автобус и такси столкнулись на покрытой снегом дороге в Красном Селе

В Красном Селе произошла авария с участием пассажирского автобуса. На заснеженной дороге общественный транспорт столкнулся с машиной такси, рассказали в соцсетях очевидцы.
По словам свидетелей, в тот же день в районе Гатчинского шоссе произошло столкновение лазурного автобуса и иномарки. Информация о пострадавших не поступала.
Отметим, что в Петербурге зимой водители жаловались на сложные дорожные условия. Они упрекали коммунальщиков , которые не могли оперативно очистить асфальт от снега и наледи. Горожане обращались с жалобами к губернатору Александру Беглову, но ситуация лучше не стала.