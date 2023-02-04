Лазурный автобус и такси столкнулись на покрытой снегом дороге в Красном Селе

Отметим, что в Петербурге зимой водители жаловались на сложные дорожные условия. Они упрекали коммунальщиков , которые не могли оперативно очистить асфальт от снега и наледи. Горожане обращались с жалобами к губернатору Александру Беглову, но ситуация лучше не стала.