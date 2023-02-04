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Лазурный автобус и такси столкнулись на покрытой снегом дороге в Красном Селе

Происшествия
Лазурный автобус и такси столкнулись на покрытой снегом дороге в Красном Селе

В Красном Селе произошла авария с участием пассажирского автобуса. На заснеженной дороге общественный транспорт столкнулся с машиной такси, рассказали в соцсетях очевидцы.

По словам свидетелей, в тот же день в районе Гатчинского шоссе произошло столкновение лазурного автобуса и иномарки. Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, что в Петербурге зимой водители жаловались на сложные дорожные условия. Они упрекали коммунальщиков , которые не могли оперативно очистить асфальт от снега и наледи. Горожане обращались с жалобами к губернатору Александру Беглову, но ситуация лучше не стала.
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