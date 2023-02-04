Сенатор Пушков высмеял «глубокомысленные заявления» Германии по «Северным потокам»

По словам сенатора, правоохранители ФРГ проделали потрясающую по «глубине» и «тонкости» выводов работу в деле с трубопроводами. Берлин сказал лишь про отсутствие доказательств о причастности Москвы к происшествию, однако это знает весь мир, о чем уже говорил сербский президент Александр Вучич.