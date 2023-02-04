Германия знает о непричастности России к подрывам «Северных потоков», однако Берлин все равно делает глубокомысленные заявления, сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам сенатора, правоохранители ФРГ проделали потрясающую по «глубине» и «тонкости» выводов работу в деле с трубопроводами. Берлин сказал лишь про отсутствие доказательств о причастности Москвы к происшествию, однако это знает весь мир, о чем уже говорил сербский президент Александр Вучич.
«Разумеется, и в Берлине все знают. Но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России», — едко отметил политик в своем Telegram-канале.
Генеральный прокурор ФРГ ранее признался, что Германия не располагает данными, указывающими на причастность России к подрыву «Северных потоков».