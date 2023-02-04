Москва продолжит оказывать помощь Донецку и Луганску

Власти Москвы продолжат оказывать помощь Донецку и Луганску, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Столичные власти поспособствовали подготовке этих городов к отопительному сезону. Московские специалисты привели в порядок котельные, инженерные сети, энергетические установки и многое другое.
Также налажена работа образовательных и медицинский учреждений, соцкультбыта. В эфире телеканала «Россия-24» Сергей Собянин отметил, что Москва продолжит сотрудничать с ДНР и ЛНР и оказывать всю необходимую помощь республикам.