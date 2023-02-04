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Москва продолжит оказывать помощь Донецку и Луганску

Общество
Москва продолжит оказывать помощь Донецку и Луганску

Власти Москвы продолжат оказывать помощь Донецку и Луганску, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Столичные власти поспособствовали подготовке этих городов к отопительному сезону. Московские специалисты привели в порядок котельные, инженерные сети, энергетические установки и многое другое.

Также налажена работа образовательных и медицинский учреждений, соцкультбыта. В эфире телеканала «Россия-24» Сергей Собянин отметил, что Москва продолжит сотрудничать с ДНР и ЛНР и оказывать всю необходимую помощь республикам.
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