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Петербургские коммунальщики сбрасывают с крыш снег прямо на головы прохожим

Общество
Петербургские коммунальщики сбрасывают с крыш снег прямо на головы прохожим

Работники коммунальных служб в Санкт-Петербурге продолжают пренебрегать правилами безопасности при очистке крыш от снега. Очередной случай произошел на улице Лабораторной.

Дворники сбрасывали снег с крыши пятиэтажного здания прямо на тротуар. Примечательно, что они не удосужились установить каких-либо ограждений, поэтому снег летел прямо на головы прохожим.

Рядом с домом находится остановка, на которой периодически стоят люди. Более того, сбрасываемый снег долетает и до дороги, по краю которой ездят доставщики на велосипедах.

Это далеко не первый случай, когда петербургские коммунальщики халатно относятся к своей работе. Примечательно, что то же самое делает и губернатор Северной столицы Александр Беглов.
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