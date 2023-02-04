Петербургские коммунальщики сбрасывают с крыш снег прямо на головы прохожим

Работники коммунальных служб в Санкт-Петербурге продолжают пренебрегать правилами безопасности при очистке крыш от снега. Очередной случай произошел на улице Лабораторной.
Дворники сбрасывали снег с крыши пятиэтажного здания прямо на тротуар. Примечательно, что они не удосужились установить каких-либо ограждений, поэтому снег летел прямо на головы прохожим.
Рядом с домом находится остановка, на которой периодически стоят люди. Более того, сбрасываемый снег долетает и до дороги, по краю которой ездят доставщики на велосипедах.
Это далеко не первый случай, когда петербургские коммунальщики халатно относятся к своей работе. Примечательно, что то же самое делает и губернатор Северной столицы Александр Беглов.