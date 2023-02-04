Петербуржцы возмущены работой коммунальных служб во время снегопадов

Жители Санкт-Петербурга возмущены работой коммунальных служб во время снегопадов в городе. В Telegram-каналах горожане оставляют гневные комментарии с критикой в адрес организации уборки в Северной столице.
О предстоящих снежных выходных предупреждал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Однако коммунальные службы проигнорировали сообщения эксперта. Даже если дворники берутся за работу, то явно забывают о технике безопасности, демонстрируя свою некомпетентность.
Так, в местных Telegram-каналах появилась видеозапись, как убирают снег с крыши пятиэтажки на улице Лабораторной. Коммунальщики скидывают его прямо на асфальт, где нет никаких ограждений и предупреждающих знаков.
Другие работники сняли, как их коллега бережно переносит на лопате снеговика. Некоторые сочли эту ситуацию милой, но многие считают, что у дворников полно работы и у них нет времени дурачиться.
«Лучше б город чистили и дворы… За что зарплату получают???»;
«Спасли или сами слепили, вместо того чтобы работать?»;
«Снегом засыпает, а убирать никто не будет, будут ждать, пока сам растает, ничего нового», — пишут петербуржцы в Сети.
Проблемы с уборкой снега в Северной столице давно носят ежегодный характер, сообщает издание «Народные Новости».
Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о модернизации системы уборки, но ее результаты будут видны к июлю 2023 года. Судя по всему, жители Петербурга и этой зимой вынуждены преодолевать огромные сугробы, тонуть в лужах и вымазываться в грязи.