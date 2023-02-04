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СК начал проверку из-за избиения мужчинами 12-летнего мальчика возле школы в Новосибирске

Происшествия
СК начал проверку из-за избиения мужчинами 12-летнего мальчика возле школы в Новосибирске

Возле школы в Новосибирске был избит ребенок. В обстоятельствах нападения разбирается Следственный комитет, проводится проверка. По данным ведомства, пострадавшим является 12-летний мальчик.

Согласно неофициальной информации, два дня назад школьника избили двое мужчин. Шестиклассника доставили в больницу. Стоит отметить, что ранее мальчик перенес операции на сердце.

Женщина изначально обратилась в полицию. Правоохранители дали ей направление, чтобы школьник прошел профильную экспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда.
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