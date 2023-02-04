Беременная Ольга Орлова продемонстрировала комнату будущего ребенка

Бывшая солистка «Блестящих» и телеведущая Ольга Орлова готовится стать матерью во второй раз. Беременная певица показала поклонникам комнату будущего ребенка.
Знаменитость закупила все необходимое для еще не появившейся на свет малышки. Орлова уже знает, что у нее родится девочка.
Артистка опубликовала в соцсетях видео, на котором продемонстрировала комнату будущей дочери. Телеведущая подготовила для малышки милую светлую кроватку с балдахином. В детской поставили комод с пеленальным столиком. Также в комнате есть двуспальная кровать, видимо, для того, чтобы звездная мать могла отдыхать рядом с ребенком.
Напомним, у Орловой есть взрослый сын от бизнесмена Александра Карманова. Сейчас знаменитость замужем за предпринимателем по имени Валерий. Певица предпочитает не показывать супруга публике. Известно, что он на десять лет старше артистки.
Нынешняя беременность экс-солистки «Блестящих» стала причиной скандала. Многие заподозрили, что Орлова не будет рожать сама в 45 лет. В Сети писали, что телеведущая якобы ходит с накладным животом, а ребенка будто бы вынашивает суррогатная мать. Однако эти слухи не раз опровергали.