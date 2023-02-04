Беременная Ольга Орлова продемонстрировала комнату будущего ребенка

Нынешняя беременность экс-солистки «Блестящих» стала причиной скандала. Многие заподозрили, что Орлова не будет рожать сама в 45 лет. В Сети писали, что телеведущая якобы ходит с накладным животом, а ребенка будто бы вынашивает суррогатная мать. Однако эти слухи не раз опровергали.