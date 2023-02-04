«МК»: китайский аэростат над США подсказал способ борьбы с украинской ПВО

Полет над территорией США китайского аэростата продемонстрировал один из способов борьбы с украинской ПВО. При помощи таких аппаратов, летящих на большой высоте, можно выявлять радары ВСУ и корректировать по ним удары российских ракет. Об этом пишет обозреватель «МК» Сергей Вальченко.
По его мнению, для получения информации о противнике в режиме реального времени можно запускать аэростаты и с кораблей, тем более, что движение воздушных потоков на большой высоте давно изучены, это позволит точно выводить летательный аппарат на цель.
Ранее сообщалось, что полет китайского аэростата над территорией США вызвал настоящую панику в Вашингтоне. Выяснилось, что американская ПВО, ПРО и вся мощь Пентагона, не в состоянии уничтожить объект, летящий на высоте 18 километров. Бессильными против аэростата оказались и хваленные истребители пятого поколения F-35.