Создание газового хаба на территории Турции вступило в завершающую стадию

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о завершающей стадии работ по созданию Центра распределения и торговли природным газом.
Первая торговая операция на новом международном хаба будет осуществлена уже в текущем году. Готовность поддержать проект выразили многие страны, с которыми Анкара провела переговоры, указал Донмез в ходе своего визита в Баку.
Идея создания турецкого хаба принадлежит президенту России Владимиру Путину. В октябре прошлого года он предложил перенаправлять через территорию республики в третьи страны объемы топлива, которые высвободились после диверсий на трубопроводе «Северный поток».