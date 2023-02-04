Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Создание газового хаба на территории Турции вступило в завершающую стадию

Экономика
Создание газового хаба на территории Турции вступило в завершающую стадию

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о завершающей стадии работ по созданию Центра распределения и торговли природным газом.

Первая торговая операция на новом международном хаба будет осуществлена уже в текущем году. Готовность поддержать проект выразили многие страны, с которыми Анкара провела переговоры, указал Донмез в ходе своего визита в Баку.

Идея создания турецкого хаба принадлежит президенту России Владимиру Путину. В октябре прошлого года он предложил перенаправлять через территорию республики в третьи страны объемы топлива, которые высвободились после диверсий на трубопроводе «Северный поток».
газ газовый хаб турция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду