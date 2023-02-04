Лиам Нисон назвал Конора Макгрегора маленьким лепреконом, позорящим Ирландию

Актер Лиам Нисон жестко раскритиковал бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора и назвал его лепреконом, который позорит Ирландию.
Нисон сравнил UFC с дракой в баре. Актер считает, что с таким же успехом можно просто разбить противнику голову бутылкой. По его мнению, боец Макгрегор и вовсе позорит Ирландию.
«Конор Макгрегор — маленький лепрекон, который портит репутацию Ирландии. Я знаю, что он в хорошей форме, этим можно восхищаться, но я терпеть не могу UFC», — заявил Нисон.
При этом актер уверен, что с ним могут поспорить многие спортсмены, ведь они готовятся к соревнованиям месяцами и находятся в отличной форме, сообщает Variety.