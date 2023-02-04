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Лиам Нисон назвал Конора Макгрегора маленьким лепреконом, позорящим Ирландию

Спорт
Лиам Нисон назвал Конора Макгрегора маленьким лепреконом, позорящим Ирландию

Актер Лиам Нисон жестко раскритиковал бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора и назвал его лепреконом, который позорит Ирландию.

Нисон сравнил UFC с дракой в баре. Актер считает, что с таким же успехом можно просто разбить противнику голову бутылкой. По его мнению, боец Макгрегор и вовсе позорит Ирландию.

«Конор Макгрегор — маленький лепрекон, который портит репутацию Ирландии. Я знаю, что он в хорошей форме, этим можно восхищаться, но я терпеть не могу UFC», — заявил Нисон.

При этом актер уверен, что с ним могут поспорить многие спортсмены, ведь они готовятся к соревнованиям месяцами и находятся в отличной форме, сообщает Variety.
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