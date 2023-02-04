Россиянам посоветовали не хранить грязные полотенца и бытовую химию в ванной комнате

Ванная комната — одно из самых популярных мест в каждом доме. Мужчины и женщины предпочитают хранить там много вещей, чтобы иметь все необходимое под рукой. Однако далеко не все предметы быта стоит держать в этом месте.
Полотенца, которые постоянно хранятся в ванной комнате, быстро приобретают запах сырости. Из-за влажности на них могут размножаться бактерии. Если есть возможность, полотенца стоит периодически сушить под солнечными лучами.
Специалисты не советуют хранить в ванной средства для уборки. Они могут выделять опасные для человеческого организма элементы. Для химии лучше подобрать отдельное темное и сухое место, пишет «ИноСМИ».
Также не рекомендуется хранить в ванной много мусора. Если есть ведро для отходов, за ним нужно постоянно следить. Среди других вещей, которые не стоит хранить в ванной, специалисты выделяют грязную одежду и зеленые растения. Наличие последних может спровоцировать появление насекомых.