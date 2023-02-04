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Джигурда утверждает, что Михаил Ефремов подставил Эльмана Пашаева

Общество
Джигурда утверждает, что Михаил Ефремов подставил Эльмана Пашаева

Осужденный актер Михаил Ефремов предал своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом заявил артист и шоумен Никита Джигурда.

Пашаев защищал Ефремова во время нашумевшего судебного процесса по смертельному ДТП. По словам Джигурды, он знаком с ситуацией изнутри.

«Знаю, что мой любимый Миша Ефремов просто предал Эльмана. Он подставил его и свидетелей», — подчеркнул артист в эфире НСН.

Сам Пашаев отказался комментировать обвинения Джигурды. Адвокат призвал дождаться освобождения Ефремова из колонии. По словам юриста, осужденный актер обещал придти к нему в гости после окончания срока.

Напомним, Ефремов говорил, что Пашаев не сдержал свое обещание. Признанный виновным в смертельном ДТП актер ожидал более мягкого наказания. Однако в итоге артист получил 7,5 года тюрьмы.
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