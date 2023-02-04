Джигурда утверждает, что Михаил Ефремов подставил Эльмана Пашаева

Осужденный актер Михаил Ефремов предал своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом заявил артист и шоумен Никита Джигурда.
Пашаев защищал Ефремова во время нашумевшего судебного процесса по смертельному ДТП. По словам Джигурды, он знаком с ситуацией изнутри.
«Знаю, что мой любимый Миша Ефремов просто предал Эльмана. Он подставил его и свидетелей», — подчеркнул артист в эфире НСН.
Сам Пашаев отказался комментировать обвинения Джигурды. Адвокат призвал дождаться освобождения Ефремова из колонии. По словам юриста, осужденный актер обещал придти к нему в гости после окончания срока.
Напомним, Ефремов говорил, что Пашаев не сдержал свое обещание. Признанный виновным в смертельном ДТП актер ожидал более мягкого наказания. Однако в итоге артист получил 7,5 года тюрьмы.