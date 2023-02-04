Экономист Хазин: Путин может сделать плачевное для либералов заявление в послании ФС

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может сообщить о своем решении по экономике. Об этом заявил эксперт Михаил Хазин.
Экономист напомнил, что в СМИ все чаще прогнозируют послание Путина Федеральному собранию на конец февраля. Официальной информации пока не было. Однако именно в этом выступлении глава государства сообщит о плачевном для либералов решении.
Речь Путина может стать «ударом» для этой категории элиты. При этом либеральная ячейка ослабевает во всем мире, добавил Хазин.
«Если принимается стратегическое решение, грубо говоря, элитным консенсусом, то (президенту США Джо. — Прим. ФАН) Байдену говорят: "Парень, мы приняли решение – либо ты его соблюдаешь, либо ты враг народа". Вот в нашей стране, хоть 90% за это решение, что надо развивать свою экономику, пока такое консенсусное решение не принято. Поэтому мы ждем. Я думаю, что Путин об этом объявит в своем послании, которое может быть в конце февраля», — говорится в комментарии Хазина.
Ранее эксперт заявил о необходимости развивать внутригосударственное инвестирование. Для этого стоит поднять вопрос о существовании либералов в сфере экономики.