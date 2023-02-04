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В Сети появилось видео последствий попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке

Происшествия
В Сети появилось видео последствий попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке

Украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк. Один из снарядов попал в жилой дом, что привело к обрушению этажа. В Сети опубликовано видео, на котором засняты последствия разрыва боеприпаса.

По предварительным данным, артиллеристы ВСУ выпустили по Киевскому району города десять снарядов из реактивной системы залпового огня. Затем украинские военные применили ствольную артиллерию, зафиксированы три прилета.

Ранее под удар попал город Сватово. Украинские нацисты применили американскую РСЗО HIMARS.
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