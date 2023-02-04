Эксперты зафиксировали рост среднего размера ипотеки в крупных городах России на 11,5%

Лидером по повышению среднего размера кредита для приобретения вторичного жилья стал Ростов-на-Дону с 32,4%. Здесь показатель за год увеличился с 2,946 млн до 3,901 млн рублей. Второе место занял Челябинск, где размер ипотеки вырос на 25,8%, до 2,581 млн против 2,051 млн рублей в прошлом январе.