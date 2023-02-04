Эксперты зафиксировали рост среднего размера ипотеки в крупных городах России на 11,5%

Средний размер ипотечного кредита на покупку вторичного жилья в крупных российских городах в январе оказался на 11,5% больше, чем годом ранее, рассказали «Известиям» эксперты по ипотеке федеральной компании «Этажи».
По данным, которые привела заместитель руководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова, в первом месяце 2022 года средний размер запрашиваемых ипотечных кредитов соответствовал 3,16 млн рублей, а теперь он вырос до 3,53 млн.
Лидером по повышению среднего размера кредита для приобретения вторичного жилья стал Ростов-на-Дону с 32,4%. Здесь показатель за год увеличился с 2,946 млн до 3,901 млн рублей. Второе место занял Челябинск, где размер ипотеки вырос на 25,8%, до 2,581 млн против 2,051 млн рублей в прошлом январе.
Тем временем Правительство РФ упростило условия программы льготной ипотеки для специалистов IT-сферы. Как уточняет «Север-Пресс», более выгодные кредиты стали доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний, а раньше это были лишь те организации, которые получали налоговые льготы. Программой уже воспользовалось около 6000 россиян.