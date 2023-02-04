Предполагаемого убийцу жены священника считают порядочным человеком в петербургском храме

Напомним, что накануне в подъезде дома на Коломенской улице была убита 35-летняя жена священника. Убийца нанес ей ножевое ранение в сердце. Подозреваемым стал 27-летний свечник, который якобы расправился с женщиной, потому что она претендовала на его рабочее место.