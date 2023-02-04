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Четыре автомобиля столкнулись из-за тумана на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись из-за тумана на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии

Массовая авария произошла на трассе Уфа — Оренбург в Стерлитамакском районе Башкирии. Причиной крупного ДТП мог стать сильный туман, сообщила региональная ГИБДД.

Сразу четыре машины столкнулись на 157-м километре автодороги. Участниками аварии стали легковушки, грузовик и внедорожник. Никто из водителей и пассажиров не пострадал.

В Госавтоинспекции рассказали, что туман окутал трассу со 146 по 163 километр, в результате чего утром было ограничено движение для всех видов транспорта. Водителей направляли через город Салават, чтобы объехать опасный участок.
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