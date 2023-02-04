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Минобороны РФ показало на видео возвращение российских военнослужащих из плена ВСУ

Армия
Минобороны РФ показало на видео возвращение российских военнослужащих из плена ВСУ

Минобороны РФ показало на видео возвращение 63 российских военнослужащих, побывавших в плену у украинской армии, и вызволенных в результате сложных переговоров.

Об обмене с украинской стороной ведомство рассказало в субботу, 4 февраля. В переговорах участвовали посредники из ОАЭ. В числе вызволенных россиян были и представители «чувствительной категории», однако в министерстве не уточнили, кто к ней относится.

Пресс-служба министерства сообщила, что все военнослужащие уже на территории России. Им предоставили возможность связаться с семьями, все бойцы получают психологическую и медицинскую помощь.
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