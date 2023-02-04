Минобороны РФ показало на видео возвращение российских военнослужащих из плена ВСУ

Минобороны РФ показало на видео возвращение 63 российских военнослужащих, побывавших в плену у украинской армии, и вызволенных в результате сложных переговоров.
Об обмене с украинской стороной ведомство рассказало в субботу, 4 февраля. В переговорах участвовали посредники из ОАЭ. В числе вызволенных россиян были и представители «чувствительной категории», однако в министерстве не уточнили, кто к ней относится.
Пресс-служба министерства сообщила, что все военнослужащие уже на территории России. Им предоставили возможность связаться с семьями, все бойцы получают психологическую и медицинскую помощь.