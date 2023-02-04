Риз Уизерспун вспомнила, как в 17 лет повредила Porsche Дензела Вашингтона

Звезда «Блондинки в законе» Риз Уизерспун рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в 17 лет. Голливудская знаменитость повредила новый Porsche актера Дензела Вашингтона.
По словам Уизерспун, в юности она была стажеркой на съемках фильма «Дьявол в голубом платье» с Вашингтоном в главной роли. Будущая звезда должна была парковать автомобили членов съемочной группы и актеров.
Однажды ее попросили поставить на стоянку новый Porsche Вашингтона. У Уизерспун тогда было мало водительского опыта, поэтому она справилась с задачей плохо.
«Я тогда только получила права и от волнения едва не разгромила его Porsche», — вспомнила актриса в интервью Джимми Киммелу.
Актер простил коллеге инцидент с автомобилем. По словам звезды «Блондинки в законе», Вашингтон не держит на нее зла.