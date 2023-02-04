Политолог Бредихин рассказал, выполнит ли Запад дикие требования Подоляка об оружии для ВСУ

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад должен отдать Киеву вообще все вооружение, какое только у него есть. Не подстраивать свои ВПК к нуждам ВСУ, а расконсервировать и даже снимать с боевого дежурства имеющее в наличии. Пойдет ли Запад на такие требования украинского пиарщика, объяснил корреспонденту ФАН член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.