Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад должен отдать Киеву вообще все вооружение, какое только у него есть. Не подстраивать свои ВПК к нуждам ВСУ, а расконсервировать и даже снимать с боевого дежурства имеющее в наличии. Пойдет ли Запад на такие требования украинского пиарщика, объяснил корреспонденту ФАН член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
«Запад не настолько самобытен, не настолько сумасшедший, чтобы пойти на выполнение таких пожеланий Подоляка. И, соответственно, все поставки из стран Европы полностью контролируются и идут под руководством США. Так что им диктует линию поведения другой политический актор, который действительно оказывает влияние на европейские процессы, а не какой-то украинский деятель. Украине давно это сходит с рук, с 2014 года уже сходит. Напомню, что до Подоляка был посол в Германии Андрей Мельник, который диктовал свою волю ФРГ, и Германия слушала его», — поделился своей точкой зрения политолог.
Напомним, Подоляк сообщил, что ждать до 2024-2025 года Украина не может, поставки вооружения нужны прямо сейчас. Поэтому западным странам не следует держаться за собственные запасы, им необходимо отправить Киеву все, что у них имеется, незамедлительно.
Ранее Антон Бредихин прокомментировал отставки украинских чиновников и советников. Он заявил, что это путь к анархии, Украину ждет большой политический коллапс.