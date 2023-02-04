Ребенок умер от удушения при домашних родах в Крыму

Жительница Крыма потеряла ребенка после домашних родов, сообщает Telegram-канал «112». Отказаться от помощи врачей женщину уговорили члены сообщества «Доулы».
Ранее гражданка родила первенца в больнице, однако процедура ей не понравилась. Тренер-инструктор по йоге Марина В., которая входила в сообщество «Доулы», убедила крымчанку рожать второго ребенка на дому и предложила свою помощь в качестве акушерки.
В результате малыш умер от удушения при прохождении родовых путей. Теперь матери грозит уголовная ответственность за непредумышленное убийство.