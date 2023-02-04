Великобритания подтвердила намерение соблюдать запрет на поставки нефтепродуктов из России

Великобритания продолжит соблюдать введенный ранее собственный запрет на поставки нефтепродуктов из России, следует из заявления минфина после того, как страны G7 и Евросоюза утвердили потолок цен на российское сырье.
В ведомстве напомнили, что правительство уже наложило санкции в отношении импорта топливной продукции, поэтому не будет применять лимиты, установленные коалицией. Решение о прекращении поставок российской нефти и нефтепродуктов начало действовать в Соединенном Королевстве 5 декабря 2022 года.
Накануне ЕС, члены G7 и Австралия, продвигающие политику потолка цен на транспортируемые по морю российские сырую нефть и продукты из нее, согласовали два отдельных ограничения. Для торгующейся по более высокой цене, чем сырая нефть, продукции — 100 долларов за баррель, для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, — 45 долларов.