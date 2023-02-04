Великобритания подтвердила намерение соблюдать запрет на поставки нефтепродуктов из России

Накануне ЕС, члены G7 и Австралия, продвигающие политику потолка цен на транспортируемые по морю российские сырую нефть и продукты из нее, согласовали два отдельных ограничения. Для торгующейся по более высокой цене, чем сырая нефть, продукции — 100 долларов за баррель, для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, — 45 долларов.