Премьер Японии Кисида решил уволить своего помощника из-за слов о представителях ЛГБТ

Японский премьер Фумио Кисида решил уволить своего помощника Масаеси Араи из-за его позиции в отношении представителей сексуальных меньшинств, передает издание «Киодо».
По информации журналистов, новым советником главы правительства станет руководитель подразделения канцелярии Кисиды по экономическим вопросам. Сам премьер сказал, что ощущает ответственность за назначение Араи.
«Я отношусь к данному вопросу очень серьезно, поэтому принял решение отстранить его с должности», — сказал Кисида.
Сам Масаеси Араи до этого во время общения с прессой сказал, что не хотел бы жить по соседству с представителями ЛГБТ.
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