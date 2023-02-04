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Названы три смертельные проблемы со здоровьем, возникающие из-за солений

Общество
Названы три смертельные проблемы со здоровьем, возникающие из-за солений

Регулярное употребление хрустящих и освежающих разносолов может привести к проблемам со здоровьем. Чем опасен популярный продукт, рассказал автор китайского портала Sohu.

Высокое содержание соли и ионов натрия в соленьях негативно влияет на состояние сосудов. Они теряют эластичность, что чревато ухудшением кровотока.

Поедание соленых огурцов также вызывает жажду. В результате, человек пьет много воды, а нагрузка на почки только растет. Более того, соль приводит к задержке жидкости и натрия в организме, провоцируя протеинурию, отеки и почечную недостаточность.

Повреждение слизистой оболочки желудка — еще одно последствие злоупотребления соленьями. Из-за соли снижается иммунный барьер ткани, что увеличивает риск заражения бактериями Helicobacter pylori, развития гастрита и язв, передает «ИноСМИ».

Содержащиеся в продукте нитриты также распадаются на нитрозамины под воздействием желудочной кислоты. Впоследствии это может привести к раку желудка.
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