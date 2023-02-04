Форвард СКА Зыков лишился зубов после силового приема Радулова

Нападающему петербургского клуба СКА выбили зубы во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом».
Матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал казанский «Ак Барс», состоялся накануне в Петербурге. Игра завершилась победой хозяев со счетом 7:4, пишет «360».
В первом периоде матча тяжелую травму получил форвард СКА Валентин Зыков. Нападающий петербургского клуба лишился почти всех верхних зубов после силового приема в исполнении 36-летнего Александра Радулова.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг уже успел сообщить, что Зыков получил серьезный перелом лицевой кости лица. Наставник клуба из Северной столицы не уточнил, когда его подопечный сможет вернуться на лед.