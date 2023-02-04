Выступление Инстасамки и Moneyken в Сочи отменили

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) и ее муж, музыкант Moneyken (Олег Еропкин) не выступят в Сочи 4 февраля. Их концерт на Красной Поляне отменили.
Инстасамка и Moneyken должны были выступить на площадке Sky CLUB. Однако в Telegram-канале клуба сообщили об отмене концерта.
«К сожалению, вынуждены сообщить, что концерт отменен по объективным причинам, не зависящим от клуба», — говорится в публикации.
Ранее отменили выступления Инстасамки и Moneyken в Пятигорске и Курской области. Кроме того, против концертов рэп-исполнительницы высказался мэр Краснодара Евгений Наумов. По его словам, на выступлениях певицы нет ничего, кроме брани, распития алкоголя и развращения молодежи.