Выступление Инстасамки и Moneyken в Сочи отменили

Ранее отменили выступления Инстасамки и Moneyken в Пятигорске и Курской области. Кроме того, против концертов рэп-исполнительницы высказался мэр Краснодара Евгений Наумов. По его словам, на выступлениях певицы нет ничего, кроме брани, распития алкоголя и развращения молодежи.