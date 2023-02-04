Участники реалити-шоу «Игра в кальмара» пожаловались на жесткие условия проекта

Во-первых, они рассказали о слишком низкой температуре в павильоне, где им приходится сниматься. Из-за этого участникам даже вызывали скорую помощь, но их жалобы были проигнорированы организаторами. Во-вторых, герои проекта утверждают, что условия шоу угрожают жизни и здоровью людей.