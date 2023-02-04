Участники реалити-шоу «Игра в кальмара» пожаловались на жесткие условия проекта

Участники реалити-шоу «Игра в кальмара» от компании Netflix пожаловались на жесткие условия проекта. Им приходится сниматься в нечеловеческих обстоятельствах.
Реалити-шоу имитирует сюжет знаменитого сериала «Игра в кальмара». Участники должны проходить сложные испытания, а победитель получит приз в размере 4,56 млн долларов. Однако на этапе съемок от участников начали поступать жалобы.
Во-первых, они рассказали о слишком низкой температуре в павильоне, где им приходится сниматься. Из-за этого участникам даже вызывали скорую помощь, но их жалобы были проигнорированы организаторами. Во-вторых, герои проекта утверждают, что условия шоу угрожают жизни и здоровью людей.
Netflix уже прокомментировал случившееся. Компания обещала разобраться в ситуации с холодным павильоном, но отрицает, что участникам реалили-шоу грозит какая-либо опасность на съемках, сообщает Variety.