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Силовики обнаружили зарытые ящики с патронами в зоопарке под Херсоном

Происшествия
Силовики обнаружили зарытые ящики с патронами в зоопарке под Херсоном

Сотрудники полиции обнаружили схрон с боеприпасами в Херсонской области. По данным регионального ГУ МВД, тайник находился на территории зоопарка в поселке городского типа Аскания-Нова.

Недалеко от ограждения в кустах были закопаны четыре ящика. В них хранились почти три тысячи патронов двух калибров.

В тот же день еще один схрон был обнаружен в Скадовске. Местом для тайника стал канализационный колодец на территории бывшего туберкулезного диспансера. Там хранились гранаты, запалы, сигнальная ракета и патроны.
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