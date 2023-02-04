Силовики обнаружили зарытые ящики с патронами в зоопарке под Херсоном

Сотрудники полиции обнаружили схрон с боеприпасами в Херсонской области. По данным регионального ГУ МВД, тайник находился на территории зоопарка в поселке городского типа Аскания-Нова.
Недалеко от ограждения в кустах были закопаны четыре ящика. В них хранились почти три тысячи патронов двух калибров.
В тот же день еще один схрон был обнаружен в Скадовске. Местом для тайника стал канализационный колодец на территории бывшего туберкулезного диспансера. Там хранились гранаты, запалы, сигнальная ракета и патроны.