МК: президент Хорватии Миланович попал в категорию «нерукопожатных» после слов об Украине

Хорватский президент Зоран Миланович оказался в категории «нерукопожатных» для украинских националистов после его слов о военной помощи Киеву.
В статье МК сказано, что глава государства выступил против предоставления Украине смертоносного оружия и противостояния с Россией. После этого последовала реакция украинского МИД, который назвал неприемлемыми подобные высказывания.
Плюс ко всему украинский националистический сайт «Миротворец» поспешил записать Милановича в список врагов Киева.
Ранее сообщалось, что хорватский лидер Зоран Миланович заявил о попытках Запада насильно сделать Киев союзником Загреба.