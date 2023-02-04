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МК: президент Хорватии Миланович попал в категорию «нерукопожатных» после слов об Украине

Политика
МК: президент Хорватии Миланович попал в категорию «нерукопожатных» после слов об Украине

Хорватский президент Зоран Миланович оказался в категории «нерукопожатных» для украинских националистов после его слов о военной помощи Киеву.

В статье МК сказано, что глава государства выступил против предоставления Украине смертоносного оружия и противостояния с Россией. После этого последовала реакция украинского МИД, который назвал неприемлемыми подобные высказывания.

Плюс ко всему украинский националистический сайт «Миротворец» поспешил записать Милановича в список врагов Киева.

Ранее сообщалось, что хорватский лидер Зоран Миланович заявил о попытках Запада насильно сделать Киев союзником Загреба.
Украина хорватия миланович
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