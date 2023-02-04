Россия изучает возможность перехода на нацвалюты в торговле со странами Африки

Переход на торговлю в национальных валютах является предметом переговоров России со многими странами Африки, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.
В интервью РИА Новости он отметил, что это сложный процесс, подразумевающий принятие решений как со стороны российских регулирующих органов, так со стороны представителей африканского континента.
Свое намерение наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах ранее подтвердил Египет. Как пояснил глава МИД Самех Шукри, такой шаг облегчит торговые операции для экономических операторов. Государствам еще предстоит серия консультаций по той теме, но Каир нацелен на дальнейшую работу по этому направлению.