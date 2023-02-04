Россия изучает возможность перехода на нацвалюты в торговле со странами Африки

Свое намерение наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах ранее подтвердил Египет. Как пояснил глава МИД Самех Шукри, такой шаг облегчит торговые операции для экономических операторов. Государствам еще предстоит серия консультаций по той теме, но Каир нацелен на дальнейшую работу по этому направлению.