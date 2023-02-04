Врач Халилулин перечислил сигнализирующие о больном сердце симптомы

Сердечно-сосудистые заболевания вот уже многие годы остаются основной причиной смертей в мире. Как распознать недуг, объяснил кардиохирург НМИЦ ТИО им. академика Шумакова Тимур Халилулин.
Заболевания сердца могут проявляться в разных формах. Однако зачастую люди сталкиваются со снижением возможности поддерживать привычную физическую активность.
«Появляется одышка при нагрузке, достаточно быстро проходящая в покое», — пояснил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».
Другими симптомами заболеваний сердца являются жжение в груди, сжимающие боли и ощущение тяжести. Эти признаки, как правило, появляются при ускоренной ходьбе, занятии бегом или подъеме тяжестей, а затем проходят в течение десяти минут.
Правильное питание может снизить риск возникновения различных недугов. Таким мнением поделился консультант-кардиолог Оливер Гуттманн.