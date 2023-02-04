Суд ужесточил приговор сбежавшей экс-редактору журнала DOXA Гутниковой

В Москве состоялся процесс по изменению наказания экс-редактору журнала DOXA Алле Гутниковой. Заседание проходило без участия виновной, которая ранее покинула Россию.
Фигурантку приговорили к двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Прежде суд назначил ей исправительные работы на срок два года.
Напомним, что Гутникова и несколько ее коллег были признаны виновными в вовлечении несовершеннолетних в противозаконную деятельность. Фигуранты призывали подростков приходить на несанкционированные митинги.