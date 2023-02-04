В Германии озвучили неприятное для Запада признание об отношении России к подрывам «СП»

У Германии нет доказательств, что Россия имеет отношение к подрывам «Северного потока» и «Северного потока — 2». В этом признался немецкий генеральный прокурор Питер Франк.
Он рассказал авторам Welt am Sonntag о взятии необходимых проб с места инцидента. Тем не менее выявленные данные не говорят о причастности официальной Москвы к случившемуся на газопроводах, констатировал генпрокурор.
«Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается. В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе», — объяснил Франк.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на поведение канцлера ФРГ Олафа Шольца в сложившейся ситуации. По ее словам, ему приходится оправдываться из-за сокрытия информации о диверсии. Комментарий дипломата привели на сайте ведомства.