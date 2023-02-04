Северная столица объединяет отечественный бизнес

Закрытое мероприятие для рекламного бизнеса «Рекламный хаб Северной столицы» состоялось 2 февраля. Яркое событие собрало рекордное количество заказчиков: более 85 крупных компаний федерального и регионального уровня.
В качестве заказчиков мероприятие посетило значительное количество новых участников: Фонд «Росконгресс», Тинькофф Банк, Сбер, Банк «Открытие», Газпром Медиа, Деловой Петербург, Stroganoff Group, ТРЦ «Галерея», сеть ресторанов «Теремок», ФОСАГРО, и другие ведущие российские компании. По отзывам участников, их очень порадовал качественный состав поставщиков. На мероприятии себя презентовали ТОП-ы рекламы, интересные поставщики сувенирной продукции и бизнес-подарков, IT-сервисов. К примеру, MyQRcards – сервис бесконечных электронных визиток, повышающих эффективность коммуникаций и снижающих затраты за счет отказа от печати бумажных экземпляров; компания «РЕКПРОФ», крупнейший оператор по согласованию рекламных конструкций в любом городе России; отель «Новый Петергоф», презентовавший участникам свои весенние мероприятия и многогранные возможности отеля в непосредственной близости со знаменитыми парками, а также ADSTARGET, BOOMGIFT, UNC Media, MANGO OFFICE, и многие другие. В общей сложности состоялось более 2000 бизнес-встреч и деловых контактов.
«Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный рекламный хаб! Команда, в которой состоят только профессионалы, прекрасная организация, все расписано по минутам. Организаторы очень внимательные всегда готовы решить любые вопросы, уже сейчас заключил ряд договоров с Федеральными компаниями, с которыми мог встретиться в одном месте вместо многочисленных поездок по стране», — поделился руководитель корпоративного отдела департамента по работе с корпоративными и VIP-клиентами «Русские самоцветы» Александр Яковлев.
Мероприятие прошло в теплой и неформальной атмосфере, и в течение всего дня сопровождалось активностями от партнеров мероприятия: участники охотно давали интервью в зоне ПИТЕР FM, генерального информационного спонсора, а «визуальным» итогом события стали уникальные картины, совместно написанные гостями «Рекламного хаба Северной столицы» под руководством профессиональных художников.
Следующее мероприятие запланировано через год, фото и видеоотчеты, а также информацию по будущим переговорам можно отслеживать в официальном Telegram-канале организаторов.
Ранее стало известно, что издательство «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации произведений российских авторов. Так, на первый проект организация планирует выделить 200 миллионов рублей.