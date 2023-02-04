Северная столица объединяет отечественный бизнес

В качестве заказчиков мероприятие посетило значительное количество новых участников: Фонд «Росконгресс», Тинькофф Банк, Сбер, Банк «Открытие», Газпром Медиа, Деловой Петербург, Stroganoff Group, ТРЦ «Галерея», сеть ресторанов «Теремок», ФОСАГРО, и другие ведущие российские компании. По отзывам участников, их очень порадовал качественный состав поставщиков. На мероприятии себя презентовали ТОП-ы рекламы, интересные поставщики сувенирной продукции и бизнес-подарков, IT-сервисов. К примеру, MyQRcards – сервис бесконечных электронных визиток, повышающих эффективность коммуникаций и снижающих затраты за счет отказа от печати бумажных экземпляров; компания «РЕКПРОФ», крупнейший оператор по согласованию рекламных конструкций в любом городе России; отель «Новый Петергоф», презентовавший участникам свои весенние мероприятия и многогранные возможности отеля в непосредственной близости со знаменитыми парками, а также ADSTARGET, BOOMGIFT, UNC Media, MANGO OFFICE, и многие другие. В общей сложности состоялось более 2000 бизнес-встреч и деловых контактов.