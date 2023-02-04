Прокачка российского газа по ГТС Украины 4 февраля снизилась на 4,6%

Между тем объем заявок на транзит газа из России в Европу через Украину 1 февраля увеличился на 20% по сравнению с последним днем января и составил 29,4 млн кубометров. Аналитики объяснили это сближением цен по контракту с «Газпром» со стоимостью спота.