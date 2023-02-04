Прокачка российского газа по ГТС Украины 4 февраля снизилась на 4,6%

Объем газа, транспортируемого «Газпромом» в Европу через территорию Украины, 4 февраля составит 29,3 млн кубометров. Это на 4,6% ниже, чем было днем ранее, сообщил представитель компании Сергей Куприянов.
По его словам, топливо поставляется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в очередной раз была отклонена украинской стороной.
Суточный экспорт газа в объеме 29,3 млн кубометров на 32% ниже уровня, который фиксировался в начале текущего года. Накануне «Газпром» транспортировал по ГТС Украины 30,7 млн кубометров.
Между тем объем заявок на транзит газа из России в Европу через Украину 1 февраля увеличился на 20% по сравнению с последним днем января и составил 29,4 млн кубометров. Аналитики объяснили это сближением цен по контракту с «Газпром» со стоимостью спота.