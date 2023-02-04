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Олег Газманов назвал себя кавалером всех санкций из-за давления Запада

Шоу-бизнес
Олег Газманов назвал себя кавалером всех санкций из-за давления Запада

Народный артист России Олег Газманов заявил, что считает себя кавалером всех санкций из-за давления Запада. Недавно певцу запретили въезд в Канаду.

Помимо этого Газманов не может посещать страны Прибалтики, хотя местные жители по-прежнему любят его творчество. Пока артист не сможет дать концерты в нескольких странах.

«Я – кавалер всех санкций, какие есть. Меня не пускают ни в Литву, ни в Латвию, ни в Эстонию», — заявила Газманов в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».

Певец уверен, что на его выступлениях в Прибалтике был бы аншлаг, но марионеточное правительство не дает гражданам права выбора. Газманов также отметил, что у него нет счетов за границей, но есть две квартиры, которые уже арестованы.
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